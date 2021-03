Norderstedt : Hilfetelefon für Frauen: Plakate bewerben Hotline für Gewalt-Opfer

Die Aktion soll Betroffenen oder deren Umfeld einen Ansprechpartner vermitteln, um der Gewaltspirale zu entkommen.

Norderstedt | Gerade jetzt in der Pandemie, in der Familien besonders stark auf sich gestellt sind und schwelende Konflikte die Oberhand gewinnen können, ist häusliche Gewalt ein drängendes Thema in allen Gesellschaftsschichten. Um Opfer besser erreichen zu können, hat die Stadt Norderstedt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, erneut eine Informationskampagne ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.