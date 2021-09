Lesung in Norderstedt : Autor Oliver Lück berichtet über seinen Winter in Nordlappland

Er war insgesamt neun Tage unterwegs und legte rund 5228 Kilometer von Hamburg nach Inari zurück. Dort begegnete er dem Weihnachtsmann, sah die Nordlichter und wurde auch noch verhaftet.

Norderstedt | Wenn Oliver Lück zu einer Lesung einlädt, dann können Besucher auf spannende Geschichten und atemberaubende Fotografien gefasst sein. So vermutlich auch am 17. September in der Norderstedter Hauptbücherei, Rathausallee 50. Denn dort hat Lück über sein Abenteuer, dass ihn im Winter nach Nordlappland verschlagen hat, viel zu berichten. Der 46-jährige...

