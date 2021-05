Norderstedt : Museum und Bücherei nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete geöffnet

Die Stadt setzt ab Montag (17. Mai) die neue Landesverordnung um.

Norderstedt | Das Stadtmuseum und die Stadtbücherei in Norderstedt sind künftig nur noch für gegen das Coronavirus geimpfte, genesene oder tagesaktuell getestete Personen zugänglich. Damit reagiere die Stadt auf die neue Landesverordnung zur Bekämpfung der Pandemie, die am Montag (17. Mai) in Kraft tritt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Norderstedt. Dies gil...

