Ohne Führerschein auf Drogen : Polizei stoppt Norderstedter Wiederholungstäter nach Flucht mit Mofa

Nur zwei Tage zuvor war der 19-Jährige den Beamten bereits aufgefallen. Jetzt drohen ernste Konsequenzen.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

02. September 2021, 13:07 Uhr

Norderstedt | Es war eine einfache Verkehrskontrolle. Doch diese wird für einen 19-jährigen Mofafahrer in Norderstedt wohl noch größere Folgen nach sich ziehen. Am Mittwochabend (1. September) war der junge Mann auf der Falkenbergstraße unterwegs. Als er gegen 21.10 Uhr dann die Verkehrskontrolle sah, wollte er über einen Waldweg in Richtung Alter Kirchweg fliehen. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann mit.

Passanten mussten Mofafahrer ausweichen

Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Der Waldweg war so eng, dass mehrere Passanten vor dem Mofa-Fahrer ausweichen mussten. Der 19-Jährige fuhr allerdings unbehelligt weiter, ohne das Tempo zu reduzieren.

Am Rüstweg schnappten die Beamten schließlich den Norderstedter. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten schließlich fest, dass ihnen der 19-Jährige nicht unbekannt ist. Bereits zwei Tage zuvor war der junge Mann bei einer Kontrolle mit demselben Mofa aufgefallen. Dort konnte er keinen Führerschein vorlegen.

Auch dieses Mal hatte er keine Fahrerlaubnis dabei. Weiterhin erhärtete sich der Verdacht auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Eine Urinprobe verlief positiv auf THC, so Brockmann. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Kiel zogen die Beamten den Roller schließlich ein.

Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Der junge Norderstedter musste mit auf die Wache. Dort wurde eine Blutprobe genommen. Anschließend ließen die Beamten ihn wieder frei. Ihn erwartet allerdings nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gibt es Geschädigte?

Zudem sind die Ermittler der Polizeistation Norderstedt-Ost auf der Suche nach Zeugen sowie mögliche Geschädigte durch die Verfolgungsjagd. Sie können sich entweder unter der Rufnummer (040) 528060 oder per E-Mail an Norderstedt-Ost.PSt@polizei.landsh.de wenden.