Norderstedt : Land Rover im Wert von 60.000 Euro von Autohaus-Gelände gestohlen

Caroline Hofmann

23. Juni 2021, 16:51 Uhr

Norderstedt | Wieder ist in Norderstedt ein Fahrzeug von einem Autohaus-Gelände gestohlen worden. Das teilte Polizei-Pressesprecher Holger Matzen mit. Demnach ist ein Land Rover im Wert von 60.000 Euro in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. bis 23. Juni) auf dem Gelände an der Niendorfer Straße verschwunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Wagen in Richtung Bad Segeberg weggefahren sein. Holger Matzen, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Ein Mitarbeiter hatte das schwarze Auto noch am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf dem äußeren Ausstellungsgelände gesehen. Am nächsten Morgen gegen 7 Uhr war es dann plötzlich verschwunden. „Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten Spuren am Abstellort fest, die nun während der Ermittlungen ausgewertet werden, um einen Tathergang zu rekonstruieren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Wagen in Richtung Bad Segeberg weggefahren sein“, so Matzen.



Auch Kennzeichen gestohlen

Der Land Rover war etwa zwei Jahre alt. Außer dem Fahrzeugdiebstahl stellten die Beamten fest, dass die Täter auch vom selben Grundstück PI-Autokennzeichen mitgenommen haben, die an einem anderen Auto befestigt waren.

Die Kripo Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Tatnacht etwas beobachtet hat und etwas zum Aufenthalt des Autos sagen kann, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.

Zweiter Fall innerhalb kürzester Zeit

Der Diebstahl des Land Rovers ist bereits der zweite Fall innerhalb einer Woche. Erst vor Kurzem ist auf dem Gelände eines Autohauses am Hummelsbütteler Steindamm ein Renault Kadjar im Wert von 13.000 Euro gestohlen worden.

