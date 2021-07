Norderstedt : Kreuzung Rathausallee/Ulzburger Straße einen Tag voll gesperrt

Die Stadtwerke verlegen in der Rathausallee neue Fernwärmeleitungen. Jetzt folgen die Asphaltierungsarbeiten. Dafür muss die Kreuzung voll gesperrt werden.

Norderstedt | Die Kreuzung Rathausallee und Ulzburger Straße in Norderstedt wird am Sonntag (4. Juli) in der Zeit von 7 bis 14 Uhr voll gesperrt. Das teilte Nina Wrage, Mitarbeiterin der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing, mit. Grund für die Vollsperrung sind demnach Asphaltierungsarbeiten. Im Auftrag der Stadtwerke werden auf Höhe der Hausnummern...

