Ausnahmezustand Unwetterlage : Starkregen: Knapp 50 Einsätze in Norderstedt in kurzer Zeit

Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen hat es in Norderstedt nach dem Starkregen gegeben. Unter anderem standen rund 2000 Quadratmeter Ladenfläche im Herold-Center unter Wasser.

Norderstedt | Genauso plötzlich wie der Starkregen am Dienstagnachmittag (29. Juni) gekommen ist, war er auch wieder weg. Nichtsdestotrotz hat er in Norderstedt für Verwüstung gesorgt und damit alle Norderstedter Wehren auf Trab gehalten. Innerhalb von etwa dreieinhalb Stunden mussten alle vier Wehren knapp zu 50 Einsätzen ausrücken. Die Schwerpunkte lagen dabei in...

