Norderstedter Kripo ermittelt : Jugendliche zünden Mülltonne an – Bewohner verhindern größeren Schaden

Kurz bevor das Feuer ausgebrochen war, wurden drei Jugendliche in der Nähe des Tatorts gesehen. Ob sie etwas mit der Brandstiftung zu tun haben, steht noch nicht abschließend fest.

Norderstedt | Drei Jugendliche hätten in Norderstedt beinah ein Großfeuer ausgelöst. Wie Polizeisprecherin Sandra Firsching am Montag (21. Februar) mitteilte, ist bereits am Abend des 16. Februar eine Mülltonne an der Hans-Salb-Straße angezündet worden. Diese stand direkt neben einem Holz-Carport. Nur dank des schnellen Eingreifens der Bewohner konnte ein größerer ...

