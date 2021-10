Einsatz in Norderstedt : Geräteschuppen abgebrannt – eine Person erleidet Rauchgasvergiftung

Ein rund zehn Quadratmeter großer Schuppen war in Brand geraten. Wie es dazu kommen konnte und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Norderstedt | Gleich mehrere Notrufe aus Norderstedt sind am Montagmittag (4. Oktober) bei der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn eingegangen. Der Grund: An der Straße Rugenbarg im Norderstedter Stadtteil Garstedt hat ein Geräteschuppen gebrannt. Insgesamt 26 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt sowie die hauptamtliche Wachabteilung der S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.