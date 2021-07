Fahrbahnsanierung : Norderstedt: Friedrichsgaber Weg eine Woche lang voll gesperrt

Der Straßenbereich des Friedrichsgaber Wegs zwischen Waldstraße und Rathausallee soll eine neue Fahrbahndecke bekommen. Dafür muss der Weg für eine Woche komplett gesperrt werden.

Norderstedt | Autofahrer müssen sich in Norderstedt von Montag bis Sonntag (19. bis 24. Juli) auf Einschränkungen einstellen. Wie Stadtsprecher Bernd-Olaf Struppek mitteilte, wird in diesem Zeitraum der Friedrichsgaber Weg in Norderstedt zwischen Waldstraße und Rathausallee für den Kraftfahrzeugverkehr komplett gesperrt. Grund für die Maßnahme ist demnach die Erneu...

