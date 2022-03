Brandursache noch unklar : Großeinsatz in Norderstedt: Feuer in leerstehender Gewerbehalle

Nur zwei Tage nach dem Feuer in einer Polsterei hat es an der Ulzburger Straße in Norderstedt wieder gebrannt. Dieses Mal ging eine leerstehende Gewerbehalle in Flammen auf.

Norderstedt | Großeinsatz in der Nacht: Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag (13. März) in einer leerstehenden Gewerbehalle in Norderstedt ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt eilten gegen 23.45 Uhr zur Einsatzstelle an der Ulzburger Straße, wie Polizeisprecher Lars Brockmann mitteilte. Brandort wurde bes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.