Kripo ermittelt : Feuer in Norderstedter Gartenschuppen beschädigt Wohnhaus

Das Feuer in dem Unterstand brannte in voller Ausdehnung, als die Kameraden der Feuerwehr an der Einsatzstelle ankamen. Durch den Funkenflug sind mehrere Fenster des benachbarten Wohnhauses zersprungen.

16. Juli 2021, 14:49 Uhr

Norderstedt | Die Kriminalpolizei in Norderstedt ermittelt aktuell zu einem Brand eines Gartenschuppens in der Bürgermeister-Klute-Straße im Norderstedter Stadtteil Friedrichsgabe. Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Firsching war dort am Donnerstagmorgen (15. Juli) gegen 5 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Durch den Funkenflug und die feuerbedingte Wärmeentwicklung zersprangen mehrere Fenster des auf dem Grundstück befindlichen Wohnhauses. Sandra Firsching, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg

Der Brand ist wohl im Vorgarten eines Reihenhauses entstanden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte bereits ein Unterstand in voller Ausdehnung. „Durch den Funkenflug und die feuerbedingte Wärmeentwicklung zersprangen mehrere Fenster des auf dem Grundstück befindlichen Wohnhauses“, so Firsching. An dem Haus selbst entstand ein Gebäudeschaden. Wie hoch dieser ausfällt, steht laut Polizei noch nicht fest.



Ermittler suchen Zeugen

Bewohner kamen nicht zu Schaden. Darüber hinaus wurde ein parkender Audi durch das Feuer stark beschädigt. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt, so die Sprecherin.

Wie es zu dem Brand in dem Gartenschuppen kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Brand machen können beziehungsweise verdächtige Personen in der Bürgermeister-Klute-Straße und der Umgebung beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (040) 528060 entgegen.