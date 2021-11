Norderstedt : Wieder Einbruch in Zentrallager der Post – dieses Mal scheitern die Täter

Die Polizei ermittelt nun, ob ein Zusammenhang zu den anderen beiden Einbrüchen in Lagerzentren der Post in Norderstedt besteht.

Norderstedt | Es ist bereits der dritte Einbruch in ein Postverteilungszentrum in Norderstedt. Dieses Mal allerdings blieb es bei einem Versuch. Am Mittwoch (3. November) hatten Unbekannte versucht, in das Postverteilungszentrum an der Falkenbergstraße einzudringen und scheiterten. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, (...

