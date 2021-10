Norderstedt : Einbruch in Zentrallager der Post – Diebe hatten Handys im Visier

Die Diebe hatten sich in der Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Post-Gebäude verschafft. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Avatar_shz von Caroline Warmuth

08. Oktober 2021, 15:22 Uhr

Norderstedt | Bei einem Einbruch in das Norderstedter Zentrallager der Post hatten Diebe ein ganz klares Ziel: Smartphones. Dafür haben sie sich am Mittwoch (7. Oktober) gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Falkenbergstraße verschafft. Dort öffneten sie mehrere Pakete und entwendeten Smartphones.

Kripo ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls

Den Tatzeitpunkt grenzt die Polizei mittlerweile auf zwischen 18 und 21 Uhr ein. Die Polizei machte noch keine Angaben bezüglich der Höhe des entstandenen Schadens. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall übernommen.

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen und bitten um sachdienliche Informationen über verdächtige Personen und Fahrzeuge im Tatzeitraum unter der Rufnummer (040) 528060.