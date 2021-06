Norderstedt : Einbruch in Gartencenter und Logistiklager – Polizei sucht Zeugen

Die Täter sind in der Nacht in das Gartencenter und den Lagerraum eines Logistikunternehmens eingestiegen. Unbemerkt konnten sie mit ihrer Beute flüchten.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

01. Juni 2021, 13:55 Uhr

Norderstedt | Wieder haben Einbrecher in Norderstedt zugeschlagen: In der Nacht zu Dienstag (1. Juni) sind bislang Unbekannte in ein Gartencenter und den Lagerraum eines nahegelegenen Logistikunternehmens in der Straße Rugenbarg eingebrochen. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann mit. Nun ist die Polizei auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Bargeld im Gartencenter gestohlen

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen haben sich der oder die Täter gegen 1.28 Uhr gewaltsam Zutritt zu den im selben Gebäudekomplex befindlichen Räumlichkeiten verschafft. Im Gartencenter stahlen sie Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief bislang erfolglos.

Die Kripo Norderstedt ermittelt

Nun hat die Kriminalpolizei Norderstedt die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer also in der besagten Nacht vor Ort oder im Umfeld des Tatortes etwas Auffälliges beobachtet hat – Personen oder auch Fahrzeuge – , möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.