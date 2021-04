Norderstedt : Einbruch in Corona-Testzentrum: Diebe erbeuten Bargeld aus Verwaltungstrakt

Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen der Kirchengemeinde verschafft. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

20. April 2021, 14:34 Uhr

Norderstedt | Bislang Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, (18. bis 19. April) in das Norderstedter Corona-Testzentrum in der evangelisch-lutherischen Johannes-Kirchengemeinde Friedrichsgabe eingebrochen. Das teilte Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories am Dienstag (20. April) mit. Jetzt sind die Beamten auf der Suche nach möglichen Zeugen, um die Täter zu identifizieren.

Dort wurden mehrere Behältnisse auf der Suche nach Bargeld und anderen Wertgegenständen geöffnet. Kai Hädicke-Schories, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Demnach drangen die Einbrecher auf der Gebäuderückseite in den Verwaltungstrakt der Kirchengemeinde an der Bahnhofstraße ein. Von dort aus gelangten sie auch in die zu einem Corona-Testzentrum umgestalteten Räumlichkeiten. „Dort wurden mehrere Behältnisse auf der Suche nach Bargeld und anderen Wertgegenständen geöffnet“, so Hädicke-Schories. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter anschließend in unbekannte Richtung.



Die Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat nun die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und hofft auf mögliche Zeugen. Wer in den Abend- und Nachtstunden im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.