Norderstedt : Wieder Diebstähle auf Baustellen: Täter schlagen gleich zweimal zu

Die Fälle der Diebstähle auf Norderstedter Baustellen häufen sich in letzter Zeit. Nun haben Unbekannte gleich zwei Mal hintereinander zugeschlagen.

04. Juni 2021, 18:15 Uhr

Norderstedt | Die Serie der Einbrüche und Diebstähle auf Baustellen in Norderstedt reißt nicht ab. Wie Polizei-Pressesprecherin Sandra Firsching am Freitag (4. Juni) mitteilte, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende schon wieder zugeschlagen.

Erster Diebstahl im Heidbergpark

Am Freitag (28. Mai) haben der oder die Täter im Heidelbergpark mehrere Baumaschinen und Baustellenabsperrungen beschädigt. Der Tatzeitpunkt wird von der Polizei auf Freitag, 17 Uhr, bis Samstag (29. Mai), Mitternacht, eingegrenzt. Darüber hinaus wurden laut Firsching Beleuchtungslampen von Baustellenbarken gestohlen. „Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden im mittleren vierstelligen Bereich liegen“, so die Pressesprecherin.

Versuch, mit Brachialgewalt Container aufzubrechen

Am selben Wochenende ist es auf einer Baustelle im Storchengang ebenfalls zu einer Sachbeschädigung gekommen. Die bislang unbekannten Täter warfen dort Baustellenzäune um und versuchten mit Brachialgewalt, einen Baustellencontainer zu öffnen, so Firsching. Es blieb bei dem Versuch. Die Polizei schätzt den dort verursachten Schaden auf etwa 500 Euro.

Auch in diesen Fällen hat das Norderstedter Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise auf auffällige Personen oder auch Fahrzeuge am Wochenende in Tatortnähe geben können. Zeugen können sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.

Viele Fälle in der Vergangenheit

In Norderstedt häufen sich aktuell die Einbrüche und Diebstähle auf Baustellen. Zuletzt hatte die Polizei auf einen Fall im Lavendelweg hingewiesen. Dort hatten Unbekannte Baumaterial gestohlen. Auch Mitte Mai wurde auf einer abgesperrten Baustelle ein Container aufgebrochen und Werkzeuge und Baumaschinen entwendet.

