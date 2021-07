Norderstedt : Diebe stehlen Schmuck: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Nach Angaben der Polizei sind die bislang unbekannten Täter am Sonnabend innerhalb von drei Stunden in zwei Häuser in Norderstedt eingedrungen. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen und sachdienlichen Hinweisen.

von Caroline Hofmann

05. Juli 2021, 12:03 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt sind am Sonnabend (3. Juli) Unbekannte in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Laut Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann ereigneten sich die Einbrüche innerhalb weniger Stunden an der Quickborner Straße und der Straße Waldschneise. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Pinneberg nun nach Zeugen.

In beiden Häusern stahlen sie Schmuck

Zuerst sind Unbekannte am Samstag zwischen 10.10 und 11.10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Quickborner Straße auf Höhe Dreibekenweg eingedrungen. Dort erbeuteten sie Schmuck. Nur kurze Zeit später verschafften sich im Zeitraum zwischen 11 und 13 Uhr Täter Zugang zu einem Reihenhaus an der Straße Waldschneise. Diese ist knapp sechs Kilometer von der Quickborner Straße entfernt. Auch in dem Reihenhaus stahlen die Einbrecher Schmuck.

Die Polizei äußerte sich noch nicht zur Schadenssumme. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise auf die Täter geben kann, möge sich unter der Rufnummer (04101) 2020 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mit den Beamten in Verbindung setzen.

Polizei warnt vor Einbrechern

Zudem warnt die Polizei erneut eindringlich vor Einbrechern. „Bitte schließen Sie beim Verlassen des Hauses immer alle Fenster und Türen. Auch gekippte Fenster sind geöffnete Fenster. Halten Sie die Hauseingangstür von Mehrfamilienhäusern immer geschlossen. Schließen Sie beim Verlassen ihrer Wohnung oder Ihres Hauses immer die Tür ab“, so Brockmann. Weitere Informations- und Beratungsangebote der Landespolizei sind online zu finden.