Polizei sucht Zeugen : Norderstedt: Diebe stehlen Heizungsanlagen aus Wohnmobilen

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem umzäunten Gelände eines Wohnmobilverleihs.

17. Februar 2021, 16:58 Uhr

Norderstedt | Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag (16. Februar) auf das Gelände eines Wohnmobilverleihs in Norderstedt eingebrochen und haben Heizungsanlagen aus zwei Wohnmobilen gestohlen. Das teilte Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories mit. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Schaden in Höhe von 15.000 Euro

Nach Angaben der Polizei haben der oder die Täter in der Zeit zwischen 17.30 und 8 Uhr zugeschlagen. Dabei verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum umzäunten Gelände in der Segeberger Chaussee 229 und brachen zwei Wohnfahrzeuge auf.

Aus beiden Fahrzeugen wurden fachmännisch zwei komplette Heizungsanlagen entwendet. Kai Hädicke-Schories, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Wie Hädicke-Schories mitteilte, wurden aus beiden Fahrzeugen „fachmännisch zwei komplette Heizungsanlagen entwendet“. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer in der besagten Nacht etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich unter der Rufnummer (040) 528060 mit den Beamten in Verbindung setzen.