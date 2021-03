Stadt informiert Bürger : Das plant Norderstedt im Baugebiet „Sieben Eichen“

In einer Online-Bürgerbeteiligung können sich Interessierte über den aktuellen Rahmenplan für das Baugebiet informieren.

Norderstedt | Noch ist die Fläche nördlich des Glashütter Damms, westlich des Jägerlaufs und östlich des Kreuzwegs in Norderstedt unbebaut und wird für landwirtschaftliche Zwecke genutzt. Das soll sich aber bald ändern. Denn dort soll das neue Baugebiet „Sieben Eichen“ entwickelt werden. Bürger haben am Dienstag (23. März) nun die Möglichkeit, in einer Videokonfere...

