60 Bewohner infiziert : Corona-Ausbruch in Norderstedter Pflegeeinrichtung Haus Hog'n Dor

Auch 15 der insgesamt rund 70 Mitarbeiter der Einrichtung haben sich mit dem Virus infiziert. Mehr als die Hälfte der betroffenen Mitarbeiter ist nach Angaben des Kreises Segeberg nicht geimpft.

Norderstedt | Nachdem es monatelang in den Norderstedter Senioreneinrichtungen ruhig geblieben ist, nun ein Schock: In der Senioren- und Pflegeeinrichtung Haus Hog'n Dor gibt es einen Corona-Ausbruch. Das teilte Kreissprecherin Sabrina Müller am Montag (18. Oktober) mit. Demnach sind von den insgesamt 76 Bewohnern aktuell 60 mit dem Virus infiziert. Zwei Seniore...

