Herold-Center Norderstedt : Auto brennt in Tiefgarage – Polizei geht von Brandstiftung aus

Nur durch das schnelle Eingreifen des Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert.

26. April 2021, 15:56 Uhr

Norderstedt | Die Ermittlungen im Fall des am Samstag (24. April) in der Park&Ride-Tiefgarage des Herold-Centers an der Berliner Allee in Norderstedt ausgebrannten Mazda sind angelaufen. In diesem Zusammenhang geht die Polizei nun von Brandstiftung aus. Das teilte Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories am Montag (26. April) mit. Erste Ergebnisse der Spurensicherung der Kriminalpolizei Norderstedt hätten Hinweise auf Brandstiftung ergeben.

Brand konnte schnell gelöscht werden

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt wurden am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr zu dem Einsatz in der Tiefgarage gerufen. Bei einem dort abgestellten Mazda war es im Bereich des linken Kotflügels zu einem Brand gekommen. Mitarbeiter des Center-Wachdienstes und die alarmierte Feuerwehr konnten den Fahrzeugbrand schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere dort geparkte Fahrzeuge verhindern.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Vorsorglich waren zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sowie eine Passantin an den Rettungsdienst übergeben worden. Der Sachschaden beträgt laut Hädicke-Schories etwa 2000 Euro.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Die Ermittler bitten um Hinweise von Bürgern, die in der Nacht zum 24. April bis um 05.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben. Sie sind unter der Rufnummer (040) 528060 erreichbar.