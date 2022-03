Arriba in Norderstedt : Unbekannte brechen Spind auf und stehlen Schlüssel für Audi A5

In einem Zeitfenster von zwei Stunden haben die bislang unbekannten Täter den Spind geöffnet und den Schlüssel entwendet. Er passte zu einem auf dem Parkplatz abgestellten schwarzen Coupé.

Norderstedt | In Norderstedt haben Unbekannte am Mittwochabend (2. März) einen Audi A5 gestohlen, der auf dem Parkplatz des Arriba Erlebnisbades in der Straße Am Hallenbad abgestellt war. Wie Polizeisprecher Lars Brockmann mitteilte, öffneten die Täter zuvor offenbar gezielt einen Spind im Schwimmbad und nahmen dort unter anderem die Fahrzeugschlüssel heraus. De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.