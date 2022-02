Einsatz in Norderstedt : Ätzender Stoff tritt in Logistikhalle aus – Vier Mitarbeiter leicht verletzt

27 Menschen hatten sich in der Halle befunden, als der ätzende Stoff plötzlich austrat. Sie alle mussten das Gebäude umgehend verlassen.

Norderstedt | Einsatz an der Niendorfer Straße in Norderstedt (Kreis Segeberg): In einem Logistikzentrum sind am Mittwoch (2. Februar) beim Austreten einer ätzenden Flüssigkeit mehrere Mitarbeiter leicht verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittag mitteilte, sind vier Betroffene vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Halle wird umgehend geräumt...

