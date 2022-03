Friedensdemo in Norderstedt : Oberbürgermeisterin ruft zu Versöhnung auf und hisst ukrainische Flagge

An der kurzfristig organisierten Kundgebung der Stadt Norderstedt nahmen am Samstag (5. März) viele Familien, Stadtvertreter und Feuerwehrleute teil.

Norderstedt | Bis zu 500 Menschen haben am Sonnabend (5. März) in Norderstedt gegen den Krieg in der Ukraine und für Frieden demonstriert. Sie folgten einem Aufruf von Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (SPD) und Stadtpräsidentin Kathrin Oehme (CDU). Zum Abschluss der Kundgebung auf dem Rathausmarkt wurden sowohl die ukrainische als auch die Norderstedter Fl...

