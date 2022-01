Quickborn : Neujahrskonzert der Kammermusikfreunde mit dem Ensemble Bell'arte

Auf Einladung der Freunde der Kammermusik Quickborn treten die vier Musiker des Ensembles in Quickborn auf. Für das Konzert gibt es noch Karten.

Quickborn | Das Interesse an der Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts verbindet die Musiker des Ensembles Bell'arte Salzburg miteinander. Diese gemeinsame Leidenschaft haben sie bereits auf zahllosen Bühnen Deutschlands präsentiert, ebenso in Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Großbritannien und in der Schweiz. Am kommenden Sonntag (16. Januar) wird das ...

