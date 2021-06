Volkshochschule Quickborn : Naturexkusion: Fledermäuse am Quickborner Abendhimmel

Die Volkshochschule (VHS) Quickborn bietet einen Zusatztermin für die Naturexkursion „Fledermäuse am Abendhimmel“ an.

Quickborn | Die Nachfrage nach den Naturexkursionen der Volkshochschule (VHS) Quickborn ist sehr groß und nun gibt es einen zusätzlichen Termin. Die Führung „Fledermäuse am Abendhimmel“ wird am Freitag, 2. Juli, angeboten. Von 21 bis 23 Uhr begeben sich die Teilnehmer am Freizeitsee in Quickborn an der Grenze zum Stadtwald auf Fledermaussuche. Wir erleben das D...

