Nahversorgungszentrum Ellerau : Edeka greift nach Tiermarkt-Verkaufsfläche und will noch größer werden

Offenbar gibt es Pläne für eine neuerliche Erweiterung des Edeka-Marktes am Berliner Damm in Ellerau. Der Betreiber interessiert sich demnach für die Fläche des Tiermarktes. In Quickborn dürfte das für Unbehagen sorgen.

Ellerau | Er besteht in der Regel aus sehr viel ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.