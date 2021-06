Illegale Rodung am Birkenweg : Übernahme zerstörter Fläche durch die Stadt Quickborn im Gespräch

In Sondierungsgesprächen will die Verwaltung klären, ob die Hamburger Immobilien-Firma das Gebiet abgeben würde. Möglichst zu einem symbolischen Preis.

Quickborn | Die kahle Fläche am Ende des Birkenweges in Quickborn klafft in dem baumreichen Gebiet wie eine offene Wunde. Nach der widerrechtlichen Rodung Ende des vergangenen Jahres hat sich das Ortsbild an dieser Stelle deutlich verändert. Noch immer liegt ein hoher Stapel Holz an der Grundstücksgrenze, die tiefen Furchen im weichen Waldboden erinnern an das sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.