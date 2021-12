Rettungsaktion in Quickborn : Nach Sturz: Blindes Pferd Gypsy wird noch auf der Weide eingeschläfert

Der Irish Tinker Gypsy hat den Sturz auf seiner Weide am Breedenmoorweg in Quickborn nun doch nicht überlebt. Das traurige Ende einer herzerweichenden Geschichte.

Quickborn | Am Ende blieb das erhoffte Weihnachtswunder dann doch aus: Gypsy, das Pferd, das am Sonntag (26. Dezember) auf einer Wiese am Breedenmoorweg gestürzt war, hat es nicht geschafft. Nach Informationen von shz.de musste es noch vor Ort eingeschläfert werden. Zuvor hatten sich 25 Feuerwehrleute, der Tierarzt und zwei Beamte der Polizei um das hilflose T...

