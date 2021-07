Quickborn : Nach Vorstandswahl: Das ist das neue Thema der Grünen

Bündnis 90/Die Grünen wollen an die Quickborner Dächer ran. Geht es nach der Partei, werden zumindest die auf öffentlichen Gebäuden für von einer Genossenschaft betriebenen Photovoltaikanlagen freigegeben.

Quickborn | Nach der personellen Aufstockung des Parteivorstands wollen Bündnis 90/Die Grünen in Quickborn verstärkt Themen setzen. Das hat die wiedergewählte Parteichefin Anke Thomsen im Gespräch mit shz.de angekündigt. Eine entscheidende Rolle könnte dabei auch der Ausbau erneuerbarer Energien in der Stadt spielen. In einem Antrag, der nach der politischen Somm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.