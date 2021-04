Ersthelfer stirbt : Nach Unfall auf A7 bei Quickborn: Zahl der Verletzten erhöht sich

Zunächst war nur bekannt, dass fünf Menschen verletzt wurden. Die Feuerwehr Norderstedt hat die Zahl nun ergänzt.

Quickborn | Bei dem schweren Verkehrsunfall am Ostermontag (5. April) auf der A7 bei Quickborn (Kreis Pinneberg) sind insgesamt elf Personen verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr Norderstedt mit. Ein 64-jähriger Mann starb. Er wollte nach einem Unfall Erste Hilfe leisten und wurde dabei von einer 26 Jahre alten Frau in ihrem Mercedes erfasst. Am Ostermontag w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.