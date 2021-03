Kaltenkirchen : Nach Messerstecherei: Polizei nimmt Quickborner und Ellerauer fest

Nach einer Messerattacke führen Ermittlungen der Polizei in den Kreis Pinneberg. Das Opfer ist außer Lebensgefahr.

Quickborn/Ellerau | Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf dem Bahnhofsvorplatz in Kaltenkirchen am Donnerstag (25. März) hat die Polizei jetzt zwei Tatverdächtige aus Ellerau und Quickborn ermittelt. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann am Mittwoch (31. März) mit. Das war geschehen: Vier junge Männer zwischen 24 und 28 Jahren sind in der Nacht von Donne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.