Ende einer Ära : Fahrbücherei stellt nach 42 Jahren Betrieb in Quickborn ein

Quickborn und Norderstedt fallen nicht mehr unter die Kategorie ländlicher Raum, für dass das Konzept der Fahrbücherei vorgesehen ist. Der blaue Bücherbus F12 ist für viele eine Kindheitserinnerung.

Quickborn | Er ist ein Stückchen Heimat, eine Kindheitserinnerung und eine Konstante in Quickborn und Norderstedt: Der blaue Bücherbus. Denn viele der heute 20 bis 50-jährigen erinnern sich womöglich noch gut an die schmetternde Hupe, an das Gefühl in diesen ganz besonderen Bus zu steigen, der nach Papier riecht, die Regale zu durchstöbern und dabei auch ganz zuf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.