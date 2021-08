Mord auf Quickborner Reiterhof : Prozess gegen Jens P: Handydaten des Angeklagten ausgewertet

Richter Johann Lohmann verlas Handydaten des Angeklagten im Zeitraum einiger Tage vor dem Mord. Ein eindeutiger Hinweis auf die Täterschaft des Jens P. ergab sich daraus weiterhin nicht.

Quickborn / Wilster | Der Prozess gegen Jens P. ist am Mittwoch (25. August) fortgesetzt worden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seinen Freund und Geschäftspartner André Piontek in der Nacht zum 29. Juni 2020 in dessen Wohnung auf dem Eulenhof in Quickborn durch zwei Schüsse in den Hinterkopf heimtückisch ermordet zu haben. Gerade einmal eine halbe Stunde dauerte der ...

