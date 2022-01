Zuwachs für SPD Bönningstedt : Deshalb träumt der 14-jährige Dayan Khan vom Kanzleramt

Ein 14-jähriger Bönningstedter möchte Berufs-Politiker werden. Als jüngstes Mitglied des SPD-Ortsverein engagiert er sich jetzt in der Kommunalpolitik.

Bönningstedt | Schon in der Grundschule blätterte Dayan Khan während eines Bücherei-Besuches lieber im deutschen Grundgesetz als in Harry-Potter-Romanen. Heute besucht der 14-Jährige, der seit vier Jahren mit seiner Familie in der Gemeinde Bönningstedt wohnt, die neunte Klasse des Gymnasiums und hat ein ambitioniertes Ziel: Khan möchte Bundeskanzler werden. Nach ...

