Ausweise sichergestellt : Mehrere Impfpass-Fälschungen in Norderstedt aufgeflogen

Die Täter wollten sich illegal ein Impfzertifikat ausstellen lassen. Auch in Henstedt-Ulzburg wurde ein Arzt auf eine Fälschung aufmerksam.

Kreis Segeberg | Vier Fälle von Impfpassfälschungen hat es in den vergangenen Tagen im Kreis Segeberg gegeben. Die Polizei hat die Impfausweise sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet. Angebliche Patienten sind gar nicht bekannt Wie die Beamten am Montag (6. Dezember) mitteilten, fiel einem Arzt in Henstedt-Ulzburg am Mittwoch (1. Dezember) der Impfausweis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.