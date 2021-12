Geld und Schmuck gestohlen : Einbrecher unterwegs: Viele Einbrüche in den Kreisen Segeberg und Pinneberg

Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher im Segeberger Kreisgebiet unterwegs gewesen. Auch in Ellerbek (Kreis Pinneberg) haben sie zugeschlagen.

Norderstedt/Ellerbek | In den Kreisgebieten Segeberg und Pinneberg sind wieder Unbekannte in Häuser eingedrungen. Unter anderem ist es am Samstag (11. Dezember) zu einem Wohnungseinbruch am Norderstedter Birkenweg sowie am Freitag (10. Dezember) zu einem Einbruch in ein Ellerbeker Einfamilienhaus am Moordamm gekommen. Wie Polizeisprecherin Sandra Firsching nun mitteilte, wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.