Kripo ermittelt : Mehrere Einbrüche in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg

In Norderstedt haben die Täter versucht in zwei Doppelhaushälften einzudringen. Dort blieb es allerdings bei dem Versuch. Dennoch sucht die Polizei nun nach Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

07. Juni 2021, 14:28 Uhr

Norderstedt/Henstedt-Ulzburg | Die Kriminalinspektion Pinneberg ermittelt wegen mehrerer Einbrüche in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) in der vergangenen Woche. In diesem Zusammenhang sind die Beamten nun auf der Suche nach möglichen Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter liefern können.

Versuchter Einbruch in zwei Doppelhaushälften

Schon am Donnerstag (3. Juni) haben Unbekannte versucht, in zwei Doppelhaushälften an der Quickborner Straße in Norderstedt einzudringen. Die Polizei grenzt den Zeitpunkt zwischen 15 und 18 Uhr ein. Es blieb bei dem Versuch, gewaltsam in das Wohnhaus einzudringen, schildert Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann gegenüber shz.de.

„Beamte stellten im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung Einbruchsspuren an einem weiteren Doppelhaus fest. Auch hier blieb es beim Versuch“, sagte Brockmann. Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen Donnerstagabend eine Strafanzeige auf.

In Henstedt-Ulzburg dagegen sind die Täter in das Einfamilienhaus an der Straße Schattredder eingedrungen. Laut Brockmann haben sie am Freitag (4. Juni) zwischen 12.45 und 13.45 Uhr zugeschlagen und sind gewaltsam in das Haus eingebrochen.

Suche nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde in allen drei Fällen nichts entwendet. Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.