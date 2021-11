Glashütte, Garstedt, Harksheide : Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Norderstedt

Die Täter haben nach Angaben der Polizei nachmittags und abends zugeschlagen. Einmal blieb es bei einem Einbruchsversuch, zwei weitere Male waren sie erfolgreich.

Norderstedt | Drei Einbrüche in drei Norderstedter Stadtteilen innerhalb von zwei Tagen: Das ist die Bilanz der Polizei der vergangenen Tage. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch (9. und 10. November) ist es im Norderstedter Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen gekommen, wie Polizei-Pressesprecherin Sandra Firsching nun mitteilte. Versuchter Einbruch in Glashüt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.