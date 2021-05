Tierliebe in Quickborn-Renzel : Heidi Meyer schenkt ihrem Mann Sönke ein Storchennest zum Geburtstag

Auf den Wiesen in Renzel tummeln sich viele Störche. Die kreative Geschenkidee hat durchaus einen ernsten Hintergrund.

Quickborn | Was hat uns die Werbung nicht alles als ideales Geburtstaggeschenk für den Mann verkauft: Aufsitzmäher, eine Baggerfahrt, Heimwerkerset und manchmal sogar ein romantisches Wochenende. Für Sönke Schormann-Meyer mag die eine oder andere Idee auch in Frage kommen, wer weiß. Von seiner Frau Heidi hat er davon zu seinem letzten Geburtstag im Oktober all...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.