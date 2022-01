Nach 23 Jahren : Konzert: Londoner Star-Pianist spielt Stück seines Opas in Quickborn

Der Wahl-Quickborner Pianist und Komponist Hartwig Karstens schrieb 1999 einen Klavierzyklus für seinen in Großbritannien lebenden Enkel Niklas Oldemeier. Der präsentierte das Werk jetzt in der Eulenstadt.

Quickborn | Die Beziehungen zu ihren Großeltern sind wohl für die meisten Kinder und Jugendlichen besonders und nicht selten prägend für ihr Leben. Während beide Elternteile der Heranwachsenden heutzutage oft stark beruflich eingebunden sind, bilden Oma und Opa eine sichere Konstante. Sie sind einfach da, haben Zeit zum Zuhören und zum Geschichtenerzählen. Kindgerecht mit einfachen Notenfolgen Hartwig Karstens‘ Sprache ist seit seiner eigenen frühesten Kindheit die Musik. Da ist es kaum verwunderlich, dass die Geschichten, die der Pianist und Komponist, der seit mehr als vier Jahrzehnten mit seiner Frau Helga in Quickborn-Renzel lebt, seinem Enkel Niklas Oldemeier erzählte, aus Noten bestehen. „Schmetterlinge an einer Blüte“, „Trabende Pferde“, „Fallende Blätter“, „Kranker Clown“, „Das Gespenst“ oder „Da bist du wieder“, um nur einige der wunderbaren Titel von insgesamt „12 Klavierstücken für Niklas“ zu nennen. Die Sammlung erscheint dabei wie eine vertonte Bildergeschichte ein- bis zweiminütiger Miniaturen. Jede einzelne Szene ist kurz. Kindgerecht mit einfachen Notenfolgen. Am Klavier zu spielen, auch von jemandem, der erst vor kurzem damit angefangen hat. Und trotzdem so wunderbar und fantasievoll wie ein buntes, musikalisches Bilderbuch zum Anhören. Davon konnten sich am Sonnabend (28. Januar) auf dem Dachboden vom Helenenhof in Quickborn-Renzel auch die Besucher von Oldemeiers Klavier-Konzert überzeugen. Denn die Zeit, in der Karstens in seinem Wohnzimmer an seinem Steinway B-Flügel saß, und sein Enkelsohn mit leuchtenden Augen danebenstand, um den musikalischen Geschichten seines Opas zu lauschen, liegt mehr als 20 Jahre zurück. Zwölf Klavierstücke Aus dem „kleinen Niklas“ ist inzwischen ein gefragter Pianist geworden, der sowohl als Solist als auch mit namhaften internationalen Ensembles regelmäßig konzertiert. Das Spiel auf dem Helenenhof war dabei in mehrfacher Weise etwas ganz Besonderes. Oldemeier wurde im englischen Leeds geboren, wuchs dort auch auf und lebt heute in London. Nach Quickborn kam der junge Musiker, während seiner Kindheit, immer nur in den Sommerferien, um seine Großeltern, Ehepaar Karstens, zu besuchen. Bei einem solchen Aufenthalt im Jahr 1999 entstanden auch die zwölf Klavierstücke. Oldemeier war damals gerade sechs Jahre alt, als er seinem Opa eröffnete, dass er, wenn er 20 sei, den „Tanz der Masken“ spielen wolle. „Ich sehe Niklas noch heute vor mir am Flügel stehen, als er das zu mir sagte“, erinnert sich Karstens im Gespräch mit shz.de. Seinen Stolz auf seinen Enkel und dessen die Liebe für die Musik, die die Zwei in besonderer Weise miteinander verbindet, merkt man dem Senior dabei deutlich an. Das Stück „Tanz der Masken“, das es dem Knirps besonders angetan hatte, ist ein anspruchsvoller Klavierzyklus, den Karstens bereits 1986 komponiert und beim NDR eingespielt hatte. Er hörte sich die Aufnahme seines Opas immer wieder an. Um es selbst zu spielen, war das Werk für seinen Enkel, der zu der Zeit gerade eben über den Flügel des Großvaters blicken konnte, zu dem Zeitpunkt allerdings noch zu schwer. Die Lösung lag für Karstens auf der Hand: „Da schreib ich ein paar kleine Stücke für den kleinen Niklas“. Wege des Großvaters mit seinem Enkel kreuzen sich Auch in seinen späteren Lebensjahren kreuzten sich die musikalischen Wege des Großvaters mit seinem Enkel auf wundersame Weise wieder. So erhielt Karstens 1963 ein Auslands-Stipendium für ein einjähriges Studium an der Royal Academy of Music in London. Genau dort, wo Oldemeier ungefähr ein halbes Jahrhundert später sein Musikstudium absolvierte. Zuhörer sind begeistert Am Sonnabend nun revanchierte sich der Enkel bei seinem Großvater für das wohl einzigartige Geschenk mit dem Spiel aller zwölf Stücke und bescherte nicht nur ihm, sondern auch allen Besuchern damit tief bewegende Momente. Dass Oldemeier nicht nur „Karstens“, sondern auch Haydn, Debussy, Ravel sowie Schumann mit ebenso viel Hingabe und künstlerischer Virtuosität auf die Tasten bringt und seinen Zuhörern damit einen Nachmittag musikalischer Hörgenüsse bereitete, bleibt dabei fast selbstverständlich zu erwähnen. Seinem Opa machte Oldemeier außer dem Spiel seiner Komposition die größte Freude mit der vierten Ballade von Chopin, seinem Lieblingsstück als Pianisten. Und der große wohl verdiente Applaus der Zuschauer galt am Ende allen beiden. ...

