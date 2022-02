Liegnitzer Straße : Täter scheitern bei Einbruchversuch in Norderstedt

Unbekannte haben versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Norderstedt einzudringen. Es blieb jedoch bei einem Sachschaden.

Norderstedt | Zwischen 17 und 20.40 Uhr sollen unbekannte Täter am Freitag (11. Februar) versucht haben, in eine Erdgeschosswohnung im Bereich der Liegnitzer Straße in Norderstedt einzubrechen. Allerdings scheiterten sie nach Polizeiangaben, verursachten aber einen Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Polizei sucht Zeugen Die Kriminalpolizei Pinneberg...

