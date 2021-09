Nach mehr als 50.000 Impfdosen : Letzte Chance für Termine: Norderstedts Impfzentrum schließt

Nach knapp einem halben Jahr ist in dem länderübergreifenden Impfzentrum in Norderstedt Schluss. Wie auch alle anderen Einrichtungen in Schleswig-Holstein wird das Zentrum Ende September dicht gemacht.

Norderstedt | Die Tage des länderübergreifenden Impfzentrums in Norderstedt sind gezählt. Wie auch alle anderen Zentren in Schleswig-Holstein wird auch die Norderstedter Einrichtung am Sonntag (26. September) ein letztes Mal geöffnet sein. Künftig müssen sich Freiwillige dann die Coronaschutzimpfung bei Arztpraxen, Kliniken oder Betrieben holen. Termin kurzfrist...

