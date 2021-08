Konzert in katholischer Kirche : Das Vokalensemble Quartonal ist zu Gast in Quickborn

Der Kulturverein Quickborn bietet mit den vier Sängern, die regelmäßig beim SHMF oder dem MDR Musiksommer zu Gast sind, wieder einen kulturellen Höhepunkt in der Eulenstadt.

Quickborn | Eigentlich war dieses Konzert, wie so vieles, im Januar dieses Jahres geplant gewesen. Es sollte den fünften Geburtstag des Quickborner Kultur-Vereins markieren, fiel aber dem coronabedingten Lockdown zum Opfer. Jetzt kommen sie aber doch: Das renommierte Vokalensemble Quartonal gastiert am Sonntag (5. September) um 16 Uhr in der katholischen St. Mari...

