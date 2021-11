Kripo ermittelt : Mercedes Vito aus Autowerkstatt in Norderstedt gestohlen

Das Auto stand auf dem Gelände der Autowerkstatt, als die Diebe zuschlugen. Der Schaden dürfte bei mehr als 21.000 Euro liegen. Nun hofft die Kripo auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Norderstedt | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. bis 17. November) haben bislang Unbekannte einen Mercedes Vito in Norderstedt gestohlen. Dabei stand das Fahrzeug auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Segeberger Chaussee auf Höhe der Parallelstraße, wie Polizeisprecher Lars Brockmann mitteilte. Auto hatte keine Kennzeichenschilder Demnach müssen...

