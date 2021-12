Norderstedter Kripo ermittelt : Wieder Diebstahl auf Baustelle: Unbekannte stehlen Radlader

Nachdem Unbekannte in Norderstedt in der Vergangenheit bereits mehrfach Werkzeuge von Baustellen gestohlen haben, ist nun ein Radlader entwendet worden. Er war auf einem Parkplatz in der Nähe einer Baustelle abgestellt.

Norderstedt | Die Serie von Diebstählen auf Baustellen in Norderstedt setzt sich offen fort: Unbekannte haben nun einen Radlader von einer Baustelle an der Rathausallee gestohlen. Nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann müssen der oder die Täter zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen (13. bis 14. Dezember) zugeschlagen haben. Radlader hat einen Wert vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.