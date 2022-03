Krieg in der Ukraine : Zeichen der Solidarität: Norderstedt ruft zur Friedensdemo auf

Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (SPD) findet deutliche Worte zu den Geschehnissen in der Ukraine. Jetzt ruft sie zusammen mit Stadtpräsidentin Kathrin Oehme zu einer Friedensdemonstration auf.

Norderstedt | Deutschland geht auf die Straße. Die Menschen setzen deutliche Zeichen, hoffen auf einen baldigen Frieden und zeigen ihre Solidarität mit der vom Krieg schwer getroffenen Ukraine. Sowohl in Elmshorn als auch in Wedel waren es Tausende. Und auch die Stadt Norderstedt ruft für Samstag (5. März) zu einer Friedensdemo auf. Auch wir in Norderstedt blicke...

