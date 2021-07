Wieder mehr Infektionen : Sechs neue Corona-Fälle in Ellerau – Inzidenz steigt auf 95

Nach Angaben des Kreises handelt es sich um kein zusammenhängendes Ausbruchsgeschehen in Ellerau. Auch kreisweit steigen die Werte wie im benachbarten Kreis Pinneberg wieder deutlich an.

Kreis Segeberg | So schnell kann es gehen: Lag die 7-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Ellerau (Kreis Segeberg) in der vergangenen Woche noch bei 0, ist die Gemeinde nun Spitzenreiter im Kreis Segeberg. Wie Pressesprecher Robert Tschuschke am Mittwoch (28. Juli) mitteilte, ist die lokale Inzidenz in Ellerau auf 95 hochgeschnellt. Nach Berechnungen von shz.de müss...

