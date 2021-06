Kreis Segeberg : Nach Ausbruch in Ellerau: Gemeinde wieder Corona-frei

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz in Ellerau in der vorigen Woche sprunghaft auf 221,6 angestiegen ist, liegt sie jetzt wieder bei 0,0. Auch in Norderstedt entspannt sich die Lage zunehmend.

Kreis Segeberg | So schnell, wie sich der Corona-Ausbruch in der Gemeinde Ellerau (Kreis Segeberg) in den lokalen Inzidenzen des Kreises bemerkbar gemacht hat, so schnell ist der Wert auch innerhalb einer Woche wieder gesunken. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Kreises. Demnach liegt der Wert in der Gemeinde mit Stand vom 21. Juni wieder bei 0,0. In der Woche zuvor ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.